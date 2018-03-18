بدء حفل اطلاق لائحة الامل والوفاء في بعلبك – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2018 - 12:09
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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في الضفة الغربية وتعتقل منفذ عملية طعن في الـ5 من الشهر الماضي بمستوطنة ارئيل
روسيا: بدء عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية
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الجيش السوري يسيطر على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية لدمشق بعد مواجهات مع المجموعات المسلحة
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اليمن: رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي يلتقي فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة
الحوثي: ما يقوم به العدوان غير مبرر وغير شرعي واليمنيون يطالبونكم بنقل الحقائق للعالم لأنه عندها سيتوقف العدوان
الحوثي: الشعب اليمني يدعو الى السلام باستمرار لكن الآخرين يرفضونه والمعلومات عن اليمن غير موثوقة وتخدم العدوان
قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز عددا من المتضامنين الأجانب في البلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
مصادر يمنية: قتلى وجرحى بين العناصر الموالين للعدوان أثناء صدّ محاولات واسعة للتقدّم نحو مديرية ناطع بمحافظة البيضاء
مصادر يمنية: تدمير آلية بصاروخ موجه خلال صدّ محاولات التقدّم التي ترافقت مع غارات مكثفة لقوى العدوان على مديرية ناطع
مصادر يمنية: قنص 5 جنود سعوديين في مواقعهم في جيزان
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: سنتعامل مع الاستحقاق النيابي بمسؤولية من الاهتمام والمبادرة وكثافة الاقتراع
النائب رعد: لحسن التعامل مع الانتخابات فتقوى المقاومة وتستطيع مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية
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نائب الرئيس الأميركي يطالب الحكومة الباكستانية بتكثيف الجهود في مواجهة حركة طالبان وشبكة حقاني والجماعات الارهابية
الرئيس الاميركي يشيد باقالة "اندرو ماكيب" مساعد مدير الـ"اف بي آي" السابق جيمس كومي الذي اقاله ترامب السنة الماضية
السويد: انتهاء الاجتماعات بين مسؤولين كبار من كوريا الشمالية والسويد استعدادا للقمة المقررة بين الزعيم الكوري وترامب
رئيس صربيا يعلن استئناف الحوار مع نظيره الكوسوفي في 23 الجاري في بروكسل سعيا للتوصل الى تسوية للخلافات بين البلدين
النمسا: تظاهرات في فيينا ضد السياسة العنصرية التي تعتمدها الحكومة عبر تشديد إجراءات الهجرة وزيادة عمليات الترحيل
نيجيريا: مقتل 5 صيادين في هجوم لعناصر من جماعة بوكو حرام المتطرفة على احدى الجزر الواقعة في بحيرة تشاد
اليونان: وفاة 16 شخصا بينهم 4 أطفال وفقدان آخرين في غرق مركب كان يقل أكثر من 20 مهاجرا في جنوب شرق بحر إيجه
اعلام العدو: الجيش الاسرائيلي دمر نفقا لحماس قرب رفح
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيعرض البرنامج الانتخابي للحزب في كلمة عند الـ 8:30 من مساء الاربعاء
اعلان لائحة الامل والوفاء الانتخابية باحتفال كبير اقيم في قلعة بعلبك
بدء حفل اطلاق لائحة الامل والوفاء في بعلبك
منذ 51 mins
18 March، 2018
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