أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو.

ووصل الرئيس بوتين إلى مركز الاقتراع رقم 2151 في أكاديمية العلوم الروسية في موسكو، وتوجه إلى مندوبي لجنه الانتخابات وأبرز بطاقة الهوية ليخلو في غرفه الاقتراع ويدلي بصوته.

وخلافا للشائعات التي راجت سابقا حول أن بوتين سيصوت في شبه جزيرة القرم، أو في بطرسبورغ، أدلى الرئيس الروسي بصوته في المكان الذي اعتاد أن يصوت فيه وهو مقر أكاديمية العلوم الروسية في شارع لينينسكي وسط العاصمة موسكو.

وقال بوتين للصحفيين بعد التصويت، ردا عن سؤال حول نسبة الأصوات التي يحتاجها للفوز في الانتخابات، قال: ” أي شيء.. يعطيني الحق في أن أشغل منصب الرئيس”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان واجه صعوبة في اختيار مرشح أو تصويته لنفسه، قال بوتين ” لمَ عليّ أن أواجه صعوبة؟ على العكس.. الرئيس متأكد من صواب البرنامج الانتخابي الذي اقترحه على البلاد”.

ويدلي الناخبون الروس اليوم الأحد بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

المصدر: روسيا اليوم