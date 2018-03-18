بدأت السفارة الروسية بالخرطوم، في استقبال المواطنين الروس، للأداء بأصواتهم للانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال المسؤول الإعلامي لدى السفارة الروسية بالخرطوم، سيرغي كونياشين امس السبت إن “السفارة، بدأت في استقبال المواطنين الروس للتصويت في الانتخابات الروسية منذ الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء بتوقيت عاصمة الخرطوم”.

وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، بالخرطوم، عن بدء توافد بعض المواطنون على السفارة الروسية، الموجودة بالعاصمة الخرطوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد للأداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.