معاناة إمراة تسعينية في بئر العبد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2018 - 21:52
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الجيش السوري يعلن وقفا لاطلاق النار من جانبه بمدينة حرستا حتى 3 عصر الأحد افساحا لخروج المدنيين عبر ممر الموارد المائية
التلفزيون السوري: خروج اكثر من 30 ألف مدني السبت من المعابر الانسانية التي يؤمنها الجيش في الغوطة الشرقية لدمشق
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سوريا: 13 شهيدا مدنيا جرّاء قصف الطائرات التركية مناطق متفرقة من مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
الدفاع الروسية: الولايات المتحدة تحضّر لتوجيه ضربات ضدّ أهداف حكومية سورية باستخدام الصواريخ المجنّحة
الدوما الروسي: الاستفزازات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية يستخدمها الغرب كذريعة لتوجيه ضربات جوية للقوات السورية
الدوما الروسي: يجب على المنظمات الدولية ألا تسمح بتكرار أحداث العراق وليبيا في سوريا مهما حاول الغرب القيام بذلك
القناة العاشرة الاسرائيلية: السفير الاسرائيلي في براغ يكشف في برقية له ان "التشيك" تدرس نقل سفارتها الى القدس
جيش العدو: انفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة من دون سقوط اصابات وقواتنا تقصف بالمدفعية شمال القطاع
قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز عددا من المتضامنين الأجانب في البلدة القديمة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
مصادر يمنية: قتلى وجرحى بين العناصر الموالين للعدوان أثناء صدّ محاولات واسعة للتقدّم نحو مديرية ناطع بمحافظة البيضاء
مصادر يمنية: تدمير آلية بصاروخ موجه خلال صدّ محاولات التقدّم التي ترافقت مع غارات مكثفة لقوى العدوان على مديرية ناطع
مصادر يمنية: قنص 5 جنود سعوديين في مواقعهم في جيزان
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: سنتعامل مع الاستحقاق النيابي بمسؤولية من الاهتمام والمبادرة وكثافة الاقتراع
النائب رعد: لحسن التعامل مع الانتخابات فتقوى المقاومة وتستطيع مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية
رئيس مجلس النواب نبيه بري: كل الاستحقاقات على أهميتها تبقى تفصيلا أمام استحقاق حفظ العيش المشترك وصون الوحدة الوطنية
الرئيس نبيه بري: الجنوب كان وسيبقى عظيما بمقاومته ووحدته وعيشه المشترك واللبنانيون معنيون بتقديم الصورة المشرقة للبنان
رئيس الحكومة سعد الحريري: هدف مؤتمر روما دعم الجيش والقوى الأمنية وهذا من شأنه تعزيز سلطة الدولة وتأمين الاستقرار
ساحل العاج: ائتلاف المعارضة يدعو الى مسيرة رفضا للجنة الانتخابية المستقلة التي تتهمها المعارضة بانها تخدم مصلحة النظام
الرئيس الاميركي يشيد باقالة ا"ندرو ماكيب" مساعد مدير الـ"اف بي آي" السابق جيمس كومي الذي اقاله ترامب السنة الماضية
السويد: انتهاء الاجتماعات بين مسؤولين كبار من كوريا الشمالية والسويد استعدادا للقمة المقررة بين الزعيم الكوري وترامب
بريطانيا: رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتبر أن طرد روسيا لـ23 دبلوماسيا بريطانيا لا يغير شيئا في قضية تسميم العميل المزدوج
اسبانيا: الآلاف تظاهروا في برشلونة ومدريد وباقي المدن دفاعا عن نظام التقاعد المهدد بالخصخصة من اليمين الحاكم
اليونان: وفاة 16 شخصا بينهم 4 أطفال وفقدان آخرين في غرق مركب كان يقل أكثر من 20 مهاجرا في جنوب شرق بحر إيجه
معاناة إمراة تسعينية في بئر العبد
منذ 60 mins
17 March، 2018
تقارير مصورة
معاناة إمراة تسعينية في بئر العبد تستدعي تدخلا من الجيران وبلديةِ حارة حريك .
المصدر:
قناة المنار
معاناة امراة تسعينية في بئر العبد
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