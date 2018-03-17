قبل أقل من أسبوع على نهاية مهلة تقديم اللوائح، تتسارع وتيرة التحالفات الانتخابية، ودائرتا بيروت الأولى والثانية نموذجان عن طبيعة الاستحقاق والتحالفات.
المصدر: قناة المنار
قبل أقل من أسبوع على نهاية مهلة تقديم اللوائح، تتسارع وتيرة التحالفات الانتخابية، ودائرتا بيروت الأولى والثانية نموذجان عن طبيعة الاستحقاق والتحالفات.
المصدر: قناة المنار
فتحت مكاتب الاقتراع في السابعة صباحا (6.00 ت غ) في ايطاليا حيث دعي الناخبون للمشاركة في انتخابات تشريعية نتائجها غير محسومة مع تصاعد اليمين واليمين الشعبوي وبعد دعوة سيلفيو برسلوسكوني لأداء دور كبير في المشهد السياسي. يختار الناخبون في العملية التي تستمر حتى الحادية عشرة مساء 630 نائبا و315 عضوا ...