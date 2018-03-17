فتح مكاتب الاقتراع في ايطاليا

فتحت مكاتب الاقتراع في السابعة صباحا (6.00 ت غ) في ايطاليا حيث دعي الناخبون للمشاركة في انتخابات تشريعية نتائجها غير محسومة مع تصاعد اليمين واليمين الشعبوي وبعد دعوة سيلفيو برسلوسكوني لأداء دور كبير في المشهد السياسي. يختار الناخبون في العملية التي تستمر حتى الحادية عشرة مساء 630 نائبا و315 عضوا ...