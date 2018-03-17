المزاعم حول استخدام الأسلحة الكيماوية يستخدمها الغرب كذريعة لتوجيه ضربات جوية للقوات السورية (مسؤول في مجلس الدوما الروسي) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2018 - 18:46
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المزاعم حول استخدام الأسلحة الكيماوية يستخدمها الغرب كذريعة لتوجيه ضربات جوية للقوات السورية (مسؤول في مجلس الدوما الروسي)
منذ 1 ساعة
17 March، 2018
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