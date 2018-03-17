شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال رعايته احتفالا أقامته الهيئات النسائية في حزب الله في بلدة السلطانية لمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء وعيد الأم، على “اننا نخوض هذه الانتخابات النيابية في ظل حملة خارجية على حزب الله ومقاومته، يتورط فيها بعض الأطراف الداخليين، ونحن لا نتحدث عن اللوائح والأفراد، لأن طبيعة الانتخابات تقتضي أن يكون هناك تنافس، حيث أن من يملك شعبية أكثر، يستطيع أن يتمثل في المجلس النيابي”.

وقال “عندما سعينا الى أن يكون لدينا قانون انتخاب قائم على النسبية، كنا نعلم سلفا أن هناك آخرين سيكون لهم مقاعد نيابية في المنطقة التي نمثلها، وهذا أمر طبيعي، لأن من يريد النسبية، لا يستطيع أن يحصل على نسبة مئة بالمئة من المقاعد، وهذا ما أفسح مجال الترشح للكثيرين، لأن هناك حظوظا لأي أحد في لائحة أن يحصل على الحاصل الانتخابي ويدخل إلى المجلس النيابي، وهذا إصلاح حقيقي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام