الغيت اكثر من 115 رحلة ذهابا وايابا من والى مطار هيثرو بلندن. وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية في المملكة المتحدة. والتي تسببت ايضا في الغاء تظاهرات رياضية مقررة نهاية الاسبوع.

ويشمل الالغاء خصوصا الرحلات القصيرة. لكنه طال ايضا رحلات باتجاه نيويورك وشيكاغو. وفي مطار غاتويك المطار الرئيسي الاخر في لندن قال متحدث انه تم الغاء ثلاث رحلات.واصدرت الارصاد الجوية البريطانية انذارا برتقاليا (المستوى الثالث من سلم من اربعة مستويات) من تساقط ثلوج ومن الجليد في عدة مناطق بانكلترا السبت.

كما صدر انذار اصفر (الدرجة الثانية) لمعظم مناطق المملكة المتحدة من رياح عاتية او ثلوج وجليد بين الساعة الرابعة فجرا السبت والساعة العاشرة صباحا الاحد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية