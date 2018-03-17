رعا عضو المكتب السياسي لحركة أمل المرشح للانتخابات النيابية في النبطية النائب هاني قبيسي، احتفال تكريم المعلمات وامهات الشهداء، الذي أقامه مكتب شؤون المرأة في الحركة في كفرصير.

والقى قبيسي كلمة قال فيها “ندعوكم لأن تكونوا فاعلين في هذه الانتخابات من خلال تفاعلكم مع مجتمعنا، ولنقول ان هناك تهديدا بإيصالنا ضعفاء الى الندوة البرلمانية التي هي المساحة الاولى للتمثيل على مساحة الدولة. علينا ان نثبت ان غالبية اهل الجنوب مع خيار المقاومة والنهج وهذه الثورة الاصلاحية التي نسعى من خلالها لإلغاء الطائفية السياسية، ليكون كل اللبنانيين متساوين وتكون العدالة والمساوة أساس هذا الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام