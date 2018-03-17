مقطع فيديو لسائق حافلة مدرسية يفقد السيطرة خلال قيادته الحافلة على احد الطرقات اللبنانية

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق حافلة مدرسية يفقد السيطرة خلال قيادته الحافلة على احد الطرقات اللبنانية دون ان يتعرض احد من الطلاب او المارة لاي اذى. الحادثة التي لم تحدَّد المنطقة التي حصلت فيها اُرّخت في الثاني والعشرين من كانون الثاني الحالي.