افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن مقتل السوري عدنان.غ بعد ان اصطدمت سيارته بحائط الى جانب طريق عام وادي خالد بعد فقدانه السيطرة عليها.وعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجثة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن مقتل السوري عدنان.غ بعد ان اصطدمت سيارته بحائط الى جانب طريق عام وادي خالد بعد فقدانه السيطرة عليها.وعمل عناصر الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجثة إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق حافلة مدرسية يفقد السيطرة خلال قيادته الحافلة على احد الطرقات اللبنانية دون ان يتعرض احد من الطلاب او المارة لاي اذى. الحادثة التي لم تحدَّد المنطقة التي حصلت فيها اُرّخت في الثاني والعشرين من كانون الثاني الحالي.