

اكدت سلطات شمال قبرص عزمها على منع قيام السلطات القبرصية المعترف بها دوليا من القيام باي اعمال تنقيب عن الغاز قبالة شواطىء الجزيرة ما لم يتم اشراك القبارصة الاتراك بهذه الاعمال.

وقال وزير خارجية “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا الا من قبل تركيا قدرت اوزرصاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس “لن نسمح بان يقوم القبارصة

اليونانيون او الشركات (الدولية) باعمال بشكل احادي باسمنا”.

وكانت البحرية التركية منعت سفينة ايطالية في شباط/فبراير الماضي من القيام باعمال تنقيب قبالة شواطىء قبرص ما اجبرها على الانسحاب من المنطقة.

وزاد هذا الموقف من حدة التوتر القائم بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك مع العلم ان الامم المتحدة تواصل مساعيها مع الطرفين لاستئناف المفاوضات التي تهدف الى توحيد الجزيرة المقسومة منذ العام 1974.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية