صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

1 – استكمالا لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف (28) شخصا سورياً بينهم (6) اطفال دون العشر سنوات، بتاريخ 17/3/2017 في بلدة الصويري البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة.

كما تم توقيف المدعوين:

– خ. ج. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد).

– ع. م. (مواليد عام 1980، لبناني)، لإقدامهما على تهريبهم الى لبنان، على متن “فان” لون ابيض.

سلموا جميعا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص.

2 – كما تمكنت الشعبة المذكورة بتاريخ 16/3/2018، ونتيجة المتابعة والرصد، من توقيف في محلة الجديدة المدعو:

– م. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)، بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها، وهو مطلوب للقضاء بموجب 4 مذكرات توقيف بجرائم مخدرات وسرقة.

اودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لإشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام