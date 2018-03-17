وصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق وتقدم انطلاقا من مواقعه في بلدة جسرين باتجاه بلدة كفربطنا بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية المنتشرة في المنطقة.

في هذا الوقت نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري انه جرى خروج أكثر من ١٠ آلاف مدني اليوم حتى الآن من الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر حمورية. ويقوم الجيش السوري بالتعاون مع الهلال الأحمر بتأمين الخارجين ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.

وواصلت الجماعات المسلحة اعتداءاتها حيث اصيب 13 مدنيا بجروح نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة، على أحياء سكنية في دمشق. كما سقط شهداء وجرحى من أهالي بلدة سقبا بالغوطة الشرقية جراء استهداف المجموعات المسلحة للمدنيين خلال خروجهم من البلدة.

المصدر: الاعلام السوري