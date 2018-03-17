لقي 6 مهاجرين غير شرعيين حتفهم السبت، إثر غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة “أغاثونيسي” اليونانية ببحر إيجة . وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن قارباً على متنه قرابة 20 شخصاً غرق قبالة سواحل الجزيرة المذكورة. وأوضحت أن 6 مهاجرين لقوا مصرعهم، بينهم امرأة، فيما لم تتحدث عن هوياتهم. وتمكن خفر السواحل اليوناني ووكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس”، من إنقاذ 3 مهاجرين خلال عمليات البحث والإنقاذ التي أجرتها في المنطقة. ولم يذكر الإعلام اليوناني مزيدا من التفاصيل عن مصير بقية الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

المصدر: وكالة انباء الأناضول