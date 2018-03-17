أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي السبت عدم تأييده للأغلبية السياسية التي تريد “استبعاد الآخر والاستئثار بالامتيازات الفئوية”، داعياً إلى توافقية سياسية ترعى مصالح البلاد. وقال العبادي في كلمته خلال فعاليات “يوم الشهيد العراقي، إن “العراق ضمن القيادات الأولى في محاربة الإرهاب على مستوى العالم لأن العراقيين حققوا نصراً باهراً في كسر الإرهاب الداعشي”، ماضياً إلى القول إنه “لا يمكن أن نرعى الانتصار بدون الوحدة”. وأضاف العبادي، “نحن مع التوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق والمواطنين ولسنا مع التوافقية السياسية التي تريد الاستئثار بالامتيازات للأحزاب والجهات، والخلل في التوافقية السابقة كان الحفاظ على الامتيازات”. وتابع “نحن مع الأكثرية السياسية إذا كان يُراد من الأكثرية السياسية أن تحقق دولة قوية ودولة تستطيع السير بقوة إلى الأمام لتحقيق طموح المواطنين، ولسنا مع الأكثرية السياسية التي تريد أن تستبعد الآخر وتريد أن تستأثر بالامتيازات الفئوية”.

المصدر: موقع السومرية نيوز