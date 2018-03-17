أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “أن آخر مساوىء السياسة السعودية على لبنان، كان التدخل السعودي في الشؤون الداخلية اللبنانية، ودخوله بشكل فاعل على خط الانتخابات النيابية المقبلة.

واشار خلال احتفال تأبيني أقيم لعلي حسين شعيتو والد شهيد حزب الله أن “التدخلات السعودية تحرض اللبنانيين بعضهم على بعض، وتعيد حال الانقسام والتوتر السياسي بين اللبنانيين، وتدفع لبنان نحو جولة جديدة من الفتن الداخلية”، مشيرا الى “ان السعودية بتدخلها بالانتخابات النيابية وتشكيل اللوائح ودعم المرشحين لمواجهة حزب الله، تريد أن تغير المعادلات السياسية الداخلية، وأن تعوض عن خسائرها في العراق واليمن وسوريا، ولكن مهما دفعوا وحرضوا، فلن يغيروا من المعادلات السياسية الداخلية مثقال ذرة، ولن يحصدوا إلا الخيبة”.

وشدد على “أن المناورة الأعظم التي تنفذ في هذه الأيام بين الجيش الإسرائيلي والأميركي، توثق رسميا إقرار إسرائيل في أن المقاومة قادرة على أن تطال العمق الإسرائيلي، وأنه ليس لإسرائيل القدرة على مواجهة صواريخ المقاومة، ولا على مواجهة حزب الله لوحدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام