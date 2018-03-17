طقس مستقرّ على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، يتأثّر يوم الأحد بكتل هوائيّة دافئة تبلغ ذروتها الإثنين مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسميّة.

الطقس المتوقع في لبنان:



السبت: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم مع رياح ناشطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (فوق معدلاتها الموسميّة)، وانخفاض نسبة الرطوبة وظهور طبقات خفيفة من الغبار

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة مترافقة بغبار، وارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س

الانقشاع: جيّد

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و ٨٠ %.

حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية