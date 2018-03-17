– افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان مجهولين اقدموا على اغتيال احد عناصر قوات الامن الوطني الفلسطيني داخل مخيم المية ومية.

– أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن مقتل المواطن ح. حمود، إثر إصابته في ناري أطلقه مجهول، في محلة طلعة الخناق، بباب الرمل – طرابلس.

– شب حريق فجر اليوم في غرفة الكهرباء في مبنى بلدية صور، نتيجة احتكاك كهربائي في الطابق الارضي ما ادى الى اضرار مادية عمل خلالها الدفاع المدني على اخماد النيران قبل ان يمتد الى الطوابق العليا، فيما لم يبلغ عن اصابات.

– احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 17 حادث، 22 جريح .

– 3 جرحى نتيجة تصادم بين مركبتين على الطريق المحاذية لجسر انطلياس المسلك الشرقي.

المصدر: الوكالة الوطنية + التحكم المروري