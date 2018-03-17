أعلن مركز المصالحة الروسي السبت، عن خروج 7 ألاف شخصاً من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني المفتوح منذ 15 آذار/مارس، والذي يمر من خلال حمورية، ونشابية وحزة. وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة اللواء فلاديمير زولوتوخين ” منذ صباح السبت، خرج 7 ألاف شخصاً من الغوطة الشرقية، من خلال حمورية، ونشابية وحزة . وخروج عدد الأشخاص اليوم يمكن أن يقارن بحجم الخروج باليوم الأول من هذه المناطق، عندما خرج نحو 11 ألف شخصاً”.

هذا وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء يوري يفتوشينكو، فجر السبت، أنه جرى إخراج 5023 شخصا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني المفتوح منذ 15 آذار/مارس، والذي يمر من خلال حمورية، سقبا وحزة . هذا وبدأت الهدنة الإنسانية السابعة عشرة في الغوطة الشرقية، الخميس المنصرم. هذا و يواصل المركز الروسي للمصالحة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي . وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية