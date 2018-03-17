مصدر عسكري يمني: وقوع ثلاث عمليات هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في الجوف ومقتل العديد من عناصرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2018 - 10:34
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قوات الاحتلال تنفذ عملية عسكرية واسعة في بلدة برطمة جنوب جنين مسقط رأس منفذ عملية الدهس الاسير "علاء قبها"
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مصدر عسكري يمني: 3 عمليات هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لاتباع العدوان في الجوف
مصدر عسكري يمني: مقتل وجرح العديد من اتباع العدوان في عملية هجومية استهدفت مواقعهم بوادي شواق بمديرية الغيل
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مصدر عسكري يمني: وقوع ثلاث عمليات هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة في الجوف ومقتل العديد من عناصرهم
منذ 1 ساعة
17 March، 2018
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