أثارت وفاة طالبة مصرية تقيم في المملكة المتحدة متاثرة بجروح اثر هجوم عصابة فتيات عليها في حافلة، غضبا شديدا في مصر ما دفع وزير الخارجية البريطاني الى الاعراب عن حزنه وتقديم تعازيه.

وكتب وزير الخارجية بوريس جونسون في تغريدة “انا حزين جدا لوفاة المواطنة المصرية مريم مصطفى في المملكة المتحدة، تعازي لأقارب مريم”.

واضاف “لقد أكدت لوزير الخارجية المصري سامح شكري ان شرطة نوتنغهام شير (مقاطعة بوسط انكلترا) تحقق في القضية”.

قضت مريم (18 عاما) متاثرة بجروحها الاربعاء، وكانت دخلت في غيبوبة بعد ان تعرضت مساء 20 شباط/فبراير 2018 لهجوم من عصابة فتيات في نوتنغهام.

واظهر شريط فيديو لهواة بثته وسائل اعلام بريطانية الشابة المصرية وهي تجلس في مؤخرة حافلة وتتعرض للاعتداء من العديد من الاشخاص.

واثار اعلان وفاة هذه الطالبة الشابة غضبا عارما في مصر خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي.

وطلبت قنصلية مصر في المملكة ان تتم “سريعا إحالة (المسؤولين عن الجريمة) على القضاء”.

وقالت شرطة المنطقة في بيان انها تنتظر “نتائج التشريح” لتحديد “أسباب الوفاة” لكنها تعتبر القضية “جريمة كبرى”.

وقالت انه تم أخذ اقوال شابة عمرها 17 عاما بشبهة العنف وذلك في اطار التحقيق، ووضعت قيد المراقبة.

وقال والد الضحية “اريد العدالة لابنتي كانت كل شيء لي ودائما على استعداد لمساعدة الجميع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية