أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية استعادة السيطرة على 70 بالمئة من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق بالتوازي مع تأمين خروج آلاف المدنيين الذين كان الإرهابيون يتخذونهم دروعا بشرية.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان :”بفضل دماء شهدائنا الأبرار وتضحيات قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة ومع أبناء شعبنا الأبي في الغوطة الشرقية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع في الغوطة الشرقية بريف دمشق”. وأضافت القيادة العامة للجيش: إن القرى والبلدات التي تم تطهيرها من الإرهابيين هي حزرما والنشابية والصالحية وتل فرزات وحوش خرابو وبيت نايم والمحمدية وحوش القبيات وأفتريس وحوش البارودة وحوش الأشعري وأرض الباشا وحوش الظواهرة والشيفونية وأرض العب والريحان وحوش مباركة وأرض الأبرشية وأرض الزاوية وأرض الصفصافة وبيت سوى ومديرا وحمورية ومسرابا وأرض التعلة بين حرستا ودوما.

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن هذه القرى والبلدات المحررة “تعادل ما نسبته 70 بالمئة من المناطق التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية بعد عمليات عسكرية اتسمت بالحسم والسرعة والتنسيق العالي بين مختلف أنواع وصنوف القوات وتكبد خلالها الإرهابيون خسائر كبيرة بالعديد والعتاد”.

ولفتت القيادة العامة للجيش إلى أن “قواتنا المسلحة قامت من خلال فتح ممرين آمنين بتأمين خروج آلاف المدنيين الذين اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية لممارسة أعمالها الإجرامية بحقهم وبحق المواطنين الآمنين في أحياء مدينة دمشق” مشيرة إلى أن الجهات المعنية وفرت كل المتطلبات لهم من رعاية صحية ومراكز إقامة آمنة.

ودعت القيادة العامة للجيش المدنيين في الغوطة الشرقية للخروج من تحت نير التنظيمات الإرهابية عبر الممرات الآمنة مؤكدة أن الجيش العربي السوري “ما زال يؤمن الممرات الآمنة رغم استهدافها بالقذائف من المجموعات الإرهابية”. وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بالتأكيد على “استمرارها في أداء واجبها الوطني والدستوري في الدفاع عن الوطن حتى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية”.

المصدر: وكالة سانا