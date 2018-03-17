فيما يلي ابرز التطورات الميدانية ليوم الجمعة في 16-3-2018.

ـ أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عبر بيانٍ لها عن تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع في الغوطة الشرقية بريف دمشق وهي “حزرما، النشابية، الصالحية، تل فرزات، حوش خرابو، بيت نايم، المحمدية، حوش القبيات، أفتريس، حوش البارودة، حوش الأشعري، أرض الباشا، حوش الظواهرة، الشيفونية، أرض العب، الريحان، حوش مباركة، أرض الأبرشية، أرض الزاوية، أرض الصفصافة، بيت سوى، مديرا، حمورية، مسرابا، أرض التعلة بين حرستا ودوما” أي ما نسبته سبعون بالمئة من المناطق التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية بعد عمليات عسكرية حاسمة وسريعة قام بها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة و الحليفة ، ومع الشعب الأبي في الغوطة الشرقية. وأكد البيان على تأمين الجيش السوري فتح ممرين آمنين وخروج الآلاف من المدنيين من الغوطة.

دمشق وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق وأحكم سيطرته على بلدة جسرين، وعلى بلدة الريحان شرق مدينة دوما بعد مواجهات مع المجموعات الارهابية.

ـ خرج المئات من المدنيين المحتجزين لدى المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر حمورية، وقام الجيش السوري بالتعاون مع الهلال الاحمر بتأمينهم ونقلهم الى مراكز الإقامة المؤقتة.

ـ وصلت دفعات من أهالي الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، إلى عدراً البلد وقدمت الحكومة عبر وزارة الصحة لهم خدمات طبية وأدوية.

ـ أُصيب عددٌ من المدنيين، جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين على حيي الدويلعة والزبلطاني في مدينة دمشق، مصدرهما المجموعات المسلّحة.

ـ أكد قائد شرطة ريف دمشق، اللواء عصام الحلاج، أنَّهُ تم نشر الوحدات الشرطية والدوريات في كل المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب في الغوطة الشرقية.

القنيطرة وريفها:

ـ قُتل 3 مسلّحين من “هيئة تحرير الشام”، ومسلّحين اثنين من “لواء فرسان الجولان ومغاوير الجولان” التابعيين لـ “الجيش الحر”، وجرح عدد آخر، إثر وقوع اشتباكات بينهم في بلدة بريقة بريف القنيطرة.

ويعود سبب الاشتباكات، لمحاولة “الهيئة” اعتقال أحد مسؤولي ” فرسان الجولان”، المدعو “عكازة”، ما دفع فصيل “مغاوير الجولان” إلى الدخول كقوة فصل لفض الاشتباكات.

يشار الى أنَّ فصيل “لواء فرسان الجولان” ينتشر في ريف القنيطرة الشمالي، ويتلقى دعمه من الكيان الإسرائيلي مباشرةً.

درعا وريفها:

ـ هرب 23 سجيناً من سجن “غرز” بريف درعا الشرقي التابع للمجموعات المسلّحين، وانتقد ناشطون معارضون المجموعات المسلحة على هذا التقصير، وحملوهم مسؤولية ما سيسببه الهاربون من عواقب.

ـ دارت اشتباكاتٌ بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش، على أطراف بلدات “جلين وحيط والبكار” بريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقل مسلحو داعش 3 من مسلَّحي التنظيم في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة “التعامل مع جهات خارجية”.

الحسكة وريفها:

ـ أُصيب عددٌ من المدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلّحي “قسد”، بعد رفض المدنيين تسليمهم أحد المطلوبين لـ”التجنيد الإجباري”.

ـ قتلَ مسلَّحٌ من “الوحدات الكردية” إثر هجومٍ شنَّهُ الجيش التركي على إحدى نقاط “الوحدات” شمال بلدة القحطانية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، على الحدود السورية التركية.

الرقة وريفها:

ـ داهمت “قسد” قُرى عديدة في ريف الرقة الشمالي، بحجة أنها تبحث عن فارِّين من “الخدمة الإجبارية”.

حلب وريفها:

-قالت الوحدات الكردية إن 8 أشخاص استشهدوا إثر قصف الطائرات التركية مستشفى مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ ارتكب طيران الجيش التركي مجزرة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، إثر استهدافه لعدد من السيارات التي تقل عدد من المدنيين أثناء محاولتهم الخروج من المدينة هرباً من القصف العنيف الذي يستهدفهم من قبل الجيش التركي، ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين.

ـ دمَّرَت “الوحدات الكردية” آليتين للجيش التركي، وفصائل “الجيش الحر” المدعومة منه، إثر استهدافهما بصاروخين موجهين، على محور قريتي ميدانكي وناز أوشاغي، شمال غرب بلدة شران، شمال شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إنَّ أكثر من 2500 مدني نزحوا من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، منذ منتصف ليل أمس وحتى الآن، باتجاه بلدتي نبل والزهراء والأراضي الزراعية المحيطة بهما في ريف حلب الشمالي.

ـ سيطرت فصائل “الجيش الحر” مدعومةً بالجيش التركي على قرى “جلقمة، الشيخ بلال، جرختلي وخزيان فوقاني وتحتاني” شرق وجنوب وجنوب شرق بلدة راجو شمال غرب عفرين، وقرى “كوكان تحتاني وفوقاني، دار كير وعين الحجر” شرق وجنوب شرق بلدة معبطلي شمال غرب عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، وعلى قرية “ميدانكي” شمال غرب بلدة شران شمال شرق عفرين، بعد اشتباكات مع “الوحدات الكردية”.

ـ قُتِلَ وأُصيب عددٌ من مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” جراء الاشتباكات مع “جبهة تحرير سوريا”، بعد محاولة “الهيئة” اقتحام قرية بلنتا بريف حلب الغربي.

ـ دمَّرت “جبهة تحرير سوريا” دبابة لـ”هيئة تحرير الشام”، إثر استهدافها بصاروخٍ موجَّه على محور قرية الهباطة في ريف حلب الغربي.

ـ اعتقلت “جبهة تحرير سوريا” أحد الناشطين المعارضين في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، لأسبابٍ مجهولة.

ـ استهدفت “هيئة تحرير الشام” قريتي “الهباطة ومكلبيس” في ريف حلب الغربي، بالقذائف الصاروخية.

إدلب وريفها:

ـ قُتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أطراف مدينة معرة مصرين في ريف ادلب الشمالي.

المصدر: الاعلام الحربي