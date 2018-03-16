الخارجية الايرانية: وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي يصل الى طهران مساء اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2018 - 20:43
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إعلام العدو: مقتل جندي وجرح ثلاثة آخرين بينهم إصابة خطرة في عملية دهس قرب مستوطنة موفو دوتان غرب جنين
جيش العدو يؤكد أن عملية الدهس التي حصلت في جنين استهدفت جنود العدو اثناء تجمعهم وهي ليست حادث سير
الصحّة الفلسطينية: إصابة 14 مواطنا بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الإحتلال على السياج الفاصل مع قطاع غزّة
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 119 شخصا خلال مواجهات بين جنود الإحتلال والشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
الاصابات توزعت بين إصابتين بالرصاص الحي و8 إصابات بالرصاص المطاطي و107 حالة إختناق بالغاز واصابتين بجروح مختلفة
القيادة العامة للجيش السوري: تحرير وتطهير عشرات القرى والمزارع بالغوطة الشرقية لدمشق
القيادة العامة: تأمين ممرين آمنين لخروج آلاف المدنيين الذين اتخذهم الارهابيون دروعا بشرية
الجيش السوري يدعو المدنيين للخروج عبر الممرات الإنسانية من الغوطى الشرقية لدمشق
الجيش السوري يتابع عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويحكم سيطرته على بلدة جسرين بعد مواجهات مع الجماعات الارهابية
مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 4 آلاف مدني من الغوطة الشرقية اليوم عبر معبر حمورية
مركز المصالحة الروسي: تصفية قناصة من الإرهابيين حاولوا عرقلة إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة
وزارة الدفاع الروسية تنفي استخدام الجيش السوري لأي اسلحة كيميائية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق
وزارة الدفاع الروسية تنفي الأنباء حول تنفيذ الطائرات الروسية ضربات جوية على الغوطة الشرقية لدمشق
مقتل 6 مدنيين وإصابة 27 جراء القصف التركي على طريق المحمودية شمالي مدينة عفرين السورية
وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي يزور إيران يوم السبت ويتلقي المسؤولين الإيرانيين
اليمن: مقتل 14 من الموالين للعدوان السعودي الأميركي إثر تدمير آلية كانت تقلهم شمال معسكر خالد بمديرية موزع بتعز
الجيش الأميركي: مقتل كل أفراد طاقم الطائرة العسكرية التي تحطمت غرب العراق
بريطانيا: إدانة عراقي بتهمة محاولة القتل في الاعتداء على مترو الأنفاق في لندن العام الماضي
الخارجية الايرانية: وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي يصل الى طهران مساء اليوم
منذ 60 mins
16 March، 2018
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مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية ليوم الجمعة 16-3-2018
الخارجية السورية: خروج آلاف المواطنين رغم محاولات المجموعات الإرهابية منعهم يؤكد أن كل الروايات والعويل الذي مارسته بعض الدول على حساب أرواح المدنيين ما هو إلا كذب ونفاق
مصدر مسؤول في الخارجية السورية: قواتنا المسلحة أمنت خروج الآلاف من المدنيين المحاصرين في الغوطة ونقلهم ولا تزال إلى أماكن إقامة آمنة (سانا)
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