قالت الصين إنها “ستبدأ تطبيق ما يعرف بنظام السمعة الاجتماعية على الطائرات والقطارات، بحيث ستمنع من ارتكب أفعالا سيئة من استقلالها لفترات تصل إلى عام”.

وأفاد بيانان نشرا على موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اليوم أن “من سيدرجون على قوائم الحظر سيشملون من ارتكبوا أفعالا مثل نشر معلومات كاذبة عن الإرهاب والتسبب في اضطرابات على رحلات طيران وأيضا من استخدموا تذاكر انتهت مدة صلاحيتها أو دخنوا في قطارات”.

وجاء في البيانين أن “القوائم ستضم أيضا من ارتكبوا مخالفات مالية مثل الموظفين الذين لم يدفعوا مبالغ التأمين الاجتماعي أو غرامات، وأن هذه القواعد ستطبق اعتبارا من الأول أيار”.

المصدر: وكالات