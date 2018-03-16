اقتحم متظاهرون معارضون للعملية العسكرية التركية في عفرين في سوريا القنصلية الألمانية في جزيرة كريت اليونانية، اليوم، واحتلوها لفترة وجيزة، على ما أفادت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن “مجموعة من الاشخاص اقتحموا القنصلية وازالوا إطارات صور معلقة على الحائط ووضعوا لافتات ثم رحلوا”.

وجاء في أحدى اللافتات التي تركها المقتحمون معلقة من شرفة القنصلية في ايراكليون في كريت “المقاومة حياة، تضامنا مع عفرين”.

ورفض المتحدث التعليق على تقارير صحافية ذكرت أن المتظاهرين حطموا أيضا أجهزة في القنصلية وفروا بالعلم الألماني. ولم توقف الشرطة احدا، فيما لم يصب احد في هذه الأحداث.

المصدر: وكالات