مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 4 آخرين في عملية الدهس شمال الضفة وانسحاب المنفذ (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2018 - 17:17
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مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 4 آخرين في عملية الدهس شمال الضفة وانسحاب المنفذ (فلسطين اليوم)
منذ 11 mins
16 March، 2018
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