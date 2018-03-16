قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه لم يكن هناك أي استخدام للأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة الشرقية.

وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء ايغور كوناشينكوف، إلى أن الأنباء التي زعمت استخدام القوات السورية للأسلحة الكيميائية في حمورية بالغوطة الشرقية لم يكن لها أي تأكيدات.

ولفت كوناشينكوف إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحدثت، عن استخدام القوات السورية في حمورية للأسلحة الكيميائية وعن وجود أعداد كبيرة من الضحايا.

وأضاف “صدفة في تلك الأثناء، بدأ المدنيون في الخروج من حمورية، حيث غادر أكثر من 11.5 ألف سوري عبر الممر الإنساني”.

وتابع “ممثلو وسائل الإعلام الروسية والغربية والعربية العاملون في حمورية سألوا جميع الخارجين عما إذا كان هناك هجوم كيميائي في الصباح؟ ولم يكن هناك شخصاً واحداً سمع شيئاً عن ذلك الأمر”.

المصدر: وكالات