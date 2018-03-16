الطواقم الطبية وسيارات الهلال الأحمر بحالة استنفار لاستقبال المدنيين الذين سيخرجون من الغوطة الشرقية (التلفزيون السوري) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2018 - 15:36
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لافروف: قمة روسية - تركية - إيرانية في 4 نيسان/أبريل المقبل في اسطنبول لتعزيز التنسيق حول التسوية السورية
لافروف: من يسعى في أميركا لتدمير العلاقات مع روسيا وفرض العقوبات يلعب بالنار
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الطواقم الطبية وسيارات الهلال الأحمر بحالة استنفار لاستقبال المدنيين الذين سيخرجون من الغوطة الشرقية (التلفزيون السوري)
منذ 12 mins
16 March، 2018
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