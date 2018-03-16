رأى وزير الاعلام اللبناني ملحم الرياشي “انه خلال الـ 72 ساعة المقبلة سيحسم ملف التحالف الانتخابي بين “القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل”، مشيرا الى “ان الاتفاق سيحصل إما على القطعة او تحالف شامل او لا تحالف”.

ودعا الى “حماية الجسم القضائي”، معتبرا “أن حماية القضاء هي حماية للسلم في لبنان”.

ولفت الى انه “ارسل كتابا الى الرئيس سعد الحريري لخصخصة “تلفزيون لبنان” و”اذاعة لبنان” بقسمها العربي، معتبرا “ان الخصخصة هي الحل الأمثل لفتح الباب للنخب الفكرية والفنية وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام والمؤسسات الاعلامية الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية