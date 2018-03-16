أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، أن قادة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، سيبحثون خلال لقائهم المرتقب يوم 4 نيسان/أبريل القادم في إسطنبول، “سبلاً إضافية جديدة للتسوية في سوريا”. وقال لافروف للصحفيين، عقب مشاوراته مع نظيريه التركي والإيراني في أستانا “اتفقنا على عقد قمة يوم 4 أبريل في تركيا لرؤساء روسيا وتركيا وإيران، والتي سيتم خلالها التوافق على سبل إضافية جديدة لبعث الحياة في مبادئ التسوية التي تمت الموافقة عليها في مجلس الأمن الدولي وأكدتها عملية أستانا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية