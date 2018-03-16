شدد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح بعد لقائه وفد لجنة مياومي منطقة مرجعيون حاصبيا ووفودا من أبناء منطقة حاصبيا في منزله في شبعا، على “ضرورة الالتزام بحقوق مياومي الكهرباء وتنفيذ القانون لجهة استيعاب المياومين ودفع حقوقهم ورواتبهم كاملة من دون نقصان لأن هذه الحقوق مقدسة ولا يجوز الاستمرار في معالجة قضية المياومين وأزمة شركات مقدمي الخدمات لتستقيم الأمور في شركة الكهرباء ويشعر المواطن بتحسين واقع الكهرباء بعد الوعود وطول الانتظار”.

ولفت إلى أننا في كتلة التنمية والتحرير “كنا وما زلنا منحازين إلى أصحاب الحقوق في الكهرباء كما في كل القطاعات والشرائح والفئات الشعبية ولن نتراجع عن متابعة أي قضية إلى أن تصل إلى خواتيمها”.

أضاف: “نحن على أبواب إنجاز موازنة العام 2018 ومع انطلاقة اللجان النيابية بدراسة هذه الموازنة نأمل ان تكون على قدر آمال وتطلعات اللبنانيين لناحية خفض العجز وتعزيز الاتفاق الاستثماري الإيجابي لمصلحة الناس وعلى ان يتم الحفاظ على زيادة موازنة الوزارات والادارات الخدماتية والتي تتعلق بقضايا الناس مباشرة”.

وختم: “أما وأن الإنتخابات أصبحت قريبة حيث ستكون انتخابات مفصلية كون الناخب يتعاطى لأول مرة مع قانون جديد يعتمد النظام النسبي، ولائحة الأمل والوفاء ستخوض الانتخابات وهي واثقة من خيارات شعبنا لأننا نرى أن هذا الاستحقاق هو استفتاء على الخيارات والثوابت السياسية التي تحفظ الوطن وتصونه في مواجهة أطماع العدو الاسرائيلي والمشاريع التخريبية”.

المصدر: الوكالة الوطنية