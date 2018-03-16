أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة، أن الكرملين لا يميل للحديث عن “حرب باردة” جديدة بين بلاده والدول الغربية، “نظراً لأنه سيترتب على لندن عاجلاً أم آجلا تقديم أدلة بدلا عن الاتهامات الفارغة التي توجهها لروسيا في قضية “سكريبال””. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية بداية حرب باردة جديدة، “من الصعب أن نستخدم مثل هذه التعبيرات المروعة خصوصا وأنه سيتوجب على الجانب البريطاني عاجلا أم آجلا تقديم أدلة عقلانية، حتى لزملائهم اللذين أعلنوا تضامنهم مع لندن في هذه الحالة…”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية