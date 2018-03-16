اعتبر الشيخ عفيف النابلسي في تصريح “ان كل الكلام الذي يصدر عن سياسيين ومرشحين للانتخابات حول كسر هيمنة حزب الله على الدولة، هو من باب الحرب النفسية والتضليلة التي تستهدف وعي اللبنانيين”. واشار ان “الحلقة النقاشية التي انعقدت في أبو ظبي حول تفكيك شيفرة حزب الله هي في هذا الإطار، حيث تتكثف النشاطات الدعائية والاعلامية والسياسية بغرض تشويه صورة المقاومة قبيل الانتخابات” .

اضاف:” الخطير في الأمر أن كل هؤلاء الذين يحرضون على المقاومة إنما يشجعون العدو الإسرائيلي، أو يؤمنون غطاء لعدوان جديد على الشعب اللبناني”.

واكد “إنهم مهما حاولوا فإن شعب لبنان والمقاومة والجيش سيتحدون جميعا في مواجهة أي مؤامرة عدوانية جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام