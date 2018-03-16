تتجه أسعار النفط للهبوط هذا الأسبوع رغم المكاسب الطفيفة التي حققها الخامان القياسيان يوم الجمعة وسط مخاوف المستثمرين من تنامي إمدادات الولايات المتحدة وغيرها والذي ينذر بتقويض جهود أوبك وبعض المنتجين خارجها لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وبحلول الساعة 0744 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أبريل نيسان خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 61.24 دولار للبرميل، بعدما صعد 23 سنتا عند التسوية يوم الخميس.

ويتجه الخام الأمريكي للهبوط 1.3 بالمئة هذا الأسبوع، بعد صعوده 1.3 بالمئة في الأسبوع الماضي.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ستة سنتات إلى 65.18 دولار للبرميل، بعدما ارتفع 23 سنتا عند التسوية السابقة. ويتجه برنت للنزول 0.5 بالمئة هذا الأسبوع.

دفعت تقارير نشرت هذا الأسبوع المستثمرين للتركيز من جديد على احتمال أن تطغى زيادة المعروض على الارتفاع المتوقع في الطلب على الخام خلال 2018.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن المعروض العالمي من النفط زاد في فبراير شباط بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام إلى 97.9 مليون برميل يوميا.

وذكرت الوكالة أن إمدادات المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة الولايات المتحدة ستزيد 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام مقابل زيادة بلغت 760 ألف برميل يوميا في العام الماضي.

وتفوق زيادة المعروض توقعات وكالة الطاقة لنمو الطلب هذا العام والبالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت الحكومة الأمريكية قالت يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع لتزيد خمسة ملايين برميل، مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.

المصدر: رويترز