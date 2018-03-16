ظهرت دراسة حديثة، أن حليب طير “خلد الماء” يمكن أن يساعد على حل أزمة مقاومة الجراثيم والأمراض للمضادات الحيوية.

واكتشف باحثون من منظمة “كومنويلث” للدراسات الصناعية والعلمية وجامعة دايكين، أن طير خلد المعروف بـ”لاتيبوس”، بروتينا فريدا في في حليب الطير.

وأوردت الدراسة التي أشرفت عليها البروفيسورة جانيت نيومان، أن “خلد الماء” حيوان غريب في الأصل، ولذلك يبدو طبيعيا أن تكون للطير كيمياء غريبة أيضا، وينتمي “خلد الماء” إلى فئة الثدييات، وتكمن غرابته في كونه يضع بيضا، لكنه ينتج الحليب في الوقت نفسه حتى يطعم صغاره، وفق ما نقلت “سكاي نيوز”.

وقال العلماء إن إجراءهم بحثا على حليب الطير، جعلهم يكتشفون بروتينا يشتمل على مكونات فريدة لمقاومة البكتيريا، وهو ما يعني أنه قادر على حماية أرواح الناس وتخفيف آلامهم مستقبلا.

ولا توجد لدى الطير مكان في الثدي تتيح لصغاره الرضاعة، ولذلك يضطرون إلى الحصول على الحليب من مكان آخر في البطن، مما يعني أن السائل معرض بشكل كبير للجراثيم، ولذلك طور مقاومة مهمة ضد البكتيريا.

المصدر: سكاي نيوز