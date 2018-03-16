أعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي بعد جلسة اللجنة، ان العجز في الكهرباء لا يتخطى الـ 7200 مليار وهناك عمل جدي في هذا السياق”، وأنه “تم خفض عجز الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة عن العام الماضي”، وثمن “الاخذ بتوصيات لجنة المال”.

وقال: “حصل نقاش جدي في كل مضمون الموازنة وأوصينا في لجنة المال بوقف التوظيف لمدة سنة والقيام بمسح شامل ومن السلبيات ان التوظيف استمر”.

أضاف: “هناك عجز في الموازنة بحاجة لمعالجة، فالإنفاق 24 ألف مليار والايرادات 16 ألف مليار. والمطلوب استعادة الثقة ونخطو خطوات جدية في هذا السياق وسنقول الامور بمسؤولية للتحسين لا للهدم”.

وتابع كنعان: “نحن على ابواب باريس 4 ولبنان يطرح اكثر من 200 مشروع استثماري بقيمة 16 مليار دولار تتعلق بقطاعات حيوية واستراتيجية والنقاش يجب الا يكون سياسيا”.

اضاف “اذا كان الزملاء النواب يحرصون على دورهم الوطني فعليهم المشاركة في نقاشات الموازنة لاسيما من يطالب بمكافحة الهدر والفساد، لأن الرقابة البرلمانية هي المكان الصحيح لذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام