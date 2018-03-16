التيار الوطني الحر يعلن اسماء مرشحيه للانتخابات النيابية – نقل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2018 - 11:56
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وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يجرون محادثات حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إنتصارات الجيش السوري على الإرهاب أسهمت في تقدم عملية أستانا
ظريف: مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي حقق نجاحاً كبيراً لأنّه يرسم مستقبل سوريا بأيدي السوريين
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو: لقاءات أستانا كانت منذ البداية عملية هامة لوقف إطلاق النار في سوريا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: صيغة أستانا تتطور وعلينا العمل بشكل متضافر من أجل تسوية سورية مستدامة
لافروف: من يسعى في أميركا لتدمير العلاقات مع روسيا وفرض العقوبات يلعب بالنار
لافروف: موسكو ستقوم بطرد دبلوماسيين بريطانيين رداً على قرار لندن طرد 23 دبلوماسياً روسياً
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مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء انهيار جسر مشاة في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة
وكالة يونهاب: المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين سيول وواشنطن ستكون محدودة نظراً للانفراج الدبلوماسي مع بيونغ يانغ
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التيار الوطني الحر يعلن اسماء مرشحيه للانتخابات النيابية – نقل مباشر
منذ 21 mins
16 March، 2018
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