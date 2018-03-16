أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن موسكو ستقوم بطرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على قرار لندن طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية الاتهامات التي وجهتها لروسيا في قضية تسميم الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال.

وقال لافروف للصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد بالمثل على قرار الطرد الذي أعلنته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي “بالطبع سنقوم بذلك”.

لافروف كان يتحدث في آستانا عاصمة كازاخستان في أعقاب محادثات حول سوريا مع نظيريه الايراني والتركي.

وكان وزير الخارجية الروسي اكد الخميس إن موسكو سترد بطرد دبلوماسيين بريطانيين “قريبا”.

وقال إنه ليس لبلاده اي دافع لاستهداف سكريبال مشيرا ان آخرين يمكن أن يستخدموا التسميم “لتعقيد” نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية