توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم إجمالا مع امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات ويتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من الظهر.

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية. ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

– درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الارز من 1 الى 15 درجة، في الداخل من 7 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 20 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام