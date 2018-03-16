أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9 خروقات وبدوره رصد الجانب التركي 8 خروقات”. وأضافت الوزارة في نشرتها “ما زال الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 خروقات في محافظات حلب(2) واللاذقية (6) و دمشق (1)”. أما الجانب التركي فهو رصد 8 خروقات في محافظتي إدلب (2) دمشق (6).

يُذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي من مدافع الهاون والأسلحة الخفيفة تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها العناصر التابعة للجماعات الإرهابية. هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإيصال ا1.9 طن من المساعدات الإنسانية لقرية خربة الحمام بريف حمص. وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1774 عملية، ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم توصيلها 2493.7 طن. وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور قافلة واحدة للمساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة إلي مدينة دوما بريف دمشق. وذلك بهدف توصيل شحنة إنسانية تضم المواد الغذائية واللوازم الأولية يبلغ إجمالي وزنها 137 طناً. كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 165 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 73921 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع إي اتفاقية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلي نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك ما زال يبلغ إجمالي عدد هذه المراكز 2435 مركزاً سكنياً. لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية