شاركت وزيرة التربية والتعليم الروسية أولغا فاسيليفا في حفل افتتاح مدرسة روسية في منطقة البقاع شرقي لبنان.

فاسيليفا أكدت على أن افتتاح المدرسة هو شهادة حقيقية على تزايد الاهتمام باللغة الروسية، وأضافت بأن تعلم اللغات هو شرط أساسي لتوسيع آفاق الإنسان في العالم

وتابعت قائلة بأن وزارة التعليم بالتعاون مع “روسوترودنيستستفو” ومؤسسة “روسكي مير” والبعثة الإنسانية الروسية والاتحاد الروسي لرؤساء الجامعات ستواصل تعزيز تنمية التعاون مع لبنان والدول العربية الأخرى.

يذكر بأن اللغة الروسية مدرجة في برنامج البقاع الدراسي الدولي منذ خريف 2017، ويتم تدريس اللغة الروسية لحوالي 450 طالبا من الصف الأول إلى الصف الثامن.

تاتيانا شحادة مدرسة اللغة الروسية تقوم بتدريس اللغة على مدار خمسة أيام في الأسبوع بمعدل 35 ساعة.

وقدمت فاسيليفا مع رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي الكتب المدرسية للطلاب، كما قام تلميذ يدعى فيديل كاسترو غيفارا بأداء أغنية “البشرة الداكنة”.

المصدر: سبوتنيك