أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 77 مطلوباً بتاريخ 2018/3/15 بجرائم – قتل – مخدرات – سرقة – نشل – اطلاق نار ودخول خلسة. كما افادت المديرية عن ضبط 1107 مخالفات سرعة زائدة بتاريخ 2018/3/15 عن طريق الرادار. هذا وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” بتواريخ ومناطق مختلفة، وبنتيجة المتابعة والرصد، أوقفت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، /6/ أشخاص يشكلون عصابة لشبكات تسهيل الدعارة والإتجار بالإشخاص، على الشكل التالي:

– في محلة السبتيه – الدكوانة: أوقفت كلا من:

1- المطلوب للقضاء: – ط. ج. (مواليد عام 1952، لبناني) بحقه /9/ مذكرات توقيف بجرائم: قتل، مخدرات، تسهيل دعارة وإتجار بالأشخاص.

2- أ. ج. (مواليد عام 1985، لبناني) بحقه /5/ مذكرات توقيف بجرائم: مخدرات وتسهيل دعارة واستغلال أشخاص في الدعارة.

3- ش. ج. (مواليد عام 1994، لبناني) للاشتباه بتسهيله الدعارة.

– في بعبدا: أوقفت كلا من:

1- ف. ش. (مواليد عام 1998، لبناني) يوجد بحقه بلاغا بحث وتحر بجرم تسهيل دعارة.

2- ف. ش. (مواليد عام 1988، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم تسهيل دعارة.

عند حاجز ترشيش: أوقف – ج. أ. (مواليد عام 1960، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وبلاغ إلقاء قبض بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة.

أحيلوا جميعا إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام