التحكم المروري: جريح في حادث صدم في الكورة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2018 - 10:01
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: تحديد مستقبل سوريا مناط بالسوريين من دون أي تدخل خارجي
لافروف: صيغة أستانا تتطور وعلينا العمل بشكل متضافر من أجل تسوية سورية مستدامة
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وكالة يونهاب: المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين سيول وواشنطن ستكون محدودة نظراً للانفراج الدبلوماسي مع بيونغ يانغ
التحكم المروري: جريح في حادث صدم في الكورة (الوكالة الوطنية)
منذ 40 mins
16 March، 2018
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