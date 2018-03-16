دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين الرفيق علي فيصل الى التعاطي مع قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبارها قضية وطنية وسياسية وانسانية وليست قضية ارقام فقط. وتابع ان “ذلك يتطلب تصحيح النظرة اليهم كونهم شعب شقيق يعيش على ارض شعب شقيق وليسوا عبئا”.

وقال فيصل في حديث له إنه “من موقع الاخوة القومية ومن موقع الشعب المتمسك بهويته الوطنية وبحقه في العودة وعلى قاعدة ما انتجته حوارات الكتل والاحزاب اللبنانيه ولجنة الحوار الفلسطيني ندعو الى حوار رسمي فلسطيني لبناني لتنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية على اسس سياسية واقتصادية وقانونية وامنية لرسم خطة عمل مشتركة لانتزاع حق العودة واسقاط مشاريع التوطين والتهجير”.

وحذر فيصل من “المس بالنسيج الوطني والاجتماعي وبالهوية الوطنية للشعب الفلسطيني لأن ذلك يعتبر مسا بمصير اللاجئين وعودتهم وهو ما تسعى اليه امريكا واسرائيل في اطار صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.

وفي هذا السياق، طالب فيصل “وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الى التراجع عن مواقفه حول اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها تتنافي مع الاعراف والقوانين الدوليه ومع ميثاق وقرارات الجامعه العربية والالتزامات اللبنانية في الحفاظ على الشخصيه القانونيه للاجئين الفلسطينين وهويتهم الوطنية التي دفعوا من اجلها اثمانا باهظة وآلاف الشهداء والمعتقلين ولا يزالوا يناضلون من اجلها”، رافضا “ما جاء في كلمة باسيل في مؤتمر روما لدعم وكالة الغوث الذي دعا فيها الاونروا لشطب اسماء اللاجئين الذين لا يقيمون بشكل دائم في لبنان او الذين يملكون جنسيات اخرى لتخفيف الاعباء عن الاونروا”.

المصدر: بريد الموقع