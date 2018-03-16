طالب أقارب طاقم الغواصة الارجنتينية المفقودة في جنوب المحيط الاطلسي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، خلال تظاهرة نظموها الخميس، الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري بان تتواصل عمليات البحث عن الغواصة الحربية المنكوبة.

وقال أنطونيو نيز والد احد البحارة المفقودين خلال التظاهرة امام مقر الحكومة “ليس لدينا أحد يبحث عن ابني والاشخاص الـ43 الاخرين، لقد جئنا لنطلب من الرئيس أن يتكفل بالأمر”.

وحمل المتظاهرون علما أرجنتينيا كبيرا كتبوا عليه “استمروا في البحث عنهم!”، وهو نداء كانوا قد اطلقوه بعد بضعة أيام من اختفاء الغواصة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت سوليداد ألانكاي قريبة احد البحارة المفقودين “نجمع المال لاستئجار شركة خاصة يمكن ان تجدهم اينما كانوا”.

وخصصت الحكومة الارجنتينية مكافأة قدرها 5 ملايين يورو “لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى” تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها المكون من 44 شخصا.

وقالت أسر الضحايا في دعوتهم الالكترونية لجمع تبرعات بالعملة المحلية والاجنبية “نحن نبحث عن الحقيقة ويمكنكم الالتحاق بنا، نحن نجمع اموالا لتأجير سفن مزودة بأحدث التقنيات”.

وفقدت الغواصة في المحيط الاطلسي وشاركت نحو 24 دولة في البحث عنها. ويعتقد الخبراء ان الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على ابلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.

ولا يزال تحقيق البحرية الارجنتينية في اسباب الحادث مفتوحا. ويأمل اقارب طاقم الغواصة في جمع 250 الف دولار للاستعانة بخدمات شركة خاصة في مجال البحث.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية