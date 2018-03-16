افادت صحيفة واشنطن بوست الخميس بأن الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرر اقالة مستشاره للامن القومي اتش ار ماكماستر، مضيفة انه يعتزم ايضا اقالة مسؤولين اخرين بعد اقالته الثلاثاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

ومنذ اسابيع تتناقل وسائل اعلام اميركية معلومات حول احتمال اقالة ماكماستر، لكن صحيفة واشنطن بوست قالت ان ترامب عازم فعلا على ازاحته من منصبه “ويجري مشاورات نشطة” حول المرشحين للحلول مكانه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ان “ترامب مستعد لأخذ وقته” قبل أن يقيل ماكماستر “لأنه يريد التأكد من ان ذلك لن يشكل اهانة للجنرال ولضمان وجود خليفة قوي” لتولي المنصب.

واشارت الصحيفة الى ان هذه الخطوة جزء من تغيير اوسع نطاقا “سيشمل على الارجح مسؤولين كبارا في البيت الأبيض”.

وتشهد العلاقة بين ترامب وماكماستر توترا فقد تعرض الجنرال لانتقاد الرئيس عندما اعتبر ان الادلة بحصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة “لا يمكن دحضها”.

ورد عليه ترامب بالقول على تويتر في اواسط شباط/فبراير الماضي “لقد نسي الجنرال ماكماستر ان يقول ان نتائج انتخابات العام 2016 لم تتاثر او يطرأ عليها تعديل من قبل الروس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية