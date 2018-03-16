صرح القائد العام للقوات المشتركة للناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كيرتس سكاباروتي، أنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تتوقع أن تؤثر العقوبات على روسيا.

وقال سكاباروتي، خلال جلسة استماع في لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: “حتى مع الوضع الاقتصادي الصعب، تمكن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين من عكس الاتجاه ، والآن ، بقدر ما أتذكر، يقترب (الاتجاه) من النمو بنسبة 2 %، يبدو لي أن لديهم مرونة كبيرة.. يجب ألا نعول (على الضعف المزعوم لدى الروس)، يجب أن نعول على حقيقة أننا أقوياء وأننا نحد من نشاطهم”.

كما أعرب سكاباروتي، عن رأي مفاده بأن الشعب الروسي ليس قادرا على تحمل كل الشدائد وحسب، بل “ويرحب بها تقريبا”.

المصدر: وكالات