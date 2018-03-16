أفاد السيناتور بيل نيلسون، الخميس، في تصريح لمحطة CBS ميامي التلفزيونية، بأن ما بين 6 و10 أشخاص لقوا مصرعهم في انهيار جسر للمشاة في جامعة فلوريدا بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا.

من جهته، قال عمدة مقاطعة ميامي كارلوس جيمينيز إن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا، مشيرا إلى أن 8 سيارات توجد تحت الأنقاض.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد قالت مساء الخميس، إن قتلى وجرحى سقطوا في انهيار جسر للمشاة في جامعة فلوريدا الدولية بمدينة ميامي.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، عن المتحدث باسم إدارة شرطة ميامي قوله إن عدد المصابين غير معروف حتى الآن.

وقال المتحدث باسم دورية الطريق السريع في فلوريدا أليخاندرو كاماتشو، إن خمس أو ست سيارات سُحقت تحت الجسر، فيما قالت المتحدثة باسم المطافئ في ميامي لشبكة “سي إن إن” إن هناك إصابات متعددة.

وقالت صحيفة “ميامي هيرالد” إن الجسر يربط بين جامعة فلوريدا الدولية وضاحية سويت ووتر السكنية المجاورة.

جدير بالذكر أن الجسر، الذي يزن 950 طنا، قد افتتح يوم السبت الماضي، ووفقا لبعض المعلومات التي نشرها موقع جامعة فلوريدا (FIU) حول الجسر، فقد بلغت تكلفة بنائه 14.2 مليون دولار وقد موّل بمنحة من وزارة النقل الأمريكية.

المصدر: وكالات