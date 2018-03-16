أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الأمني المصغر (الكابينت) ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب المح إلى إمكانية انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع ايران 5 +1 خلال شهر ايار/ مايو المقبل.

وابلغ نتنياهو الكابينت ان التلميحات توصل إليها خلال زيارته الأسبوع الماضي لواشنطن التي التقى فيها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لوزيرين من (الكابنت) -طلبا عدم الكشف عن اسميهما – فان نتنياهو خلال لقائه بترامب تحدث عن الملف الايراني بحضور نائب الرئيس مايك بنس في البيت الابيض ووزير الخارجية السابق ريكس تلرسون، ووزير الحرب الامريكي جيمس ماتياس وآخرين، ووفقاً للوزيرين فإنَّ نتنياهو يعتقد بان ترامب جاد وقد اقترب كثيراً من الغاء الاتفاق مع ايران.

ونقل الوزيران عن نتنياهو أن ترامب ابلغه “إن لم تحدث تغيرات جوهرية فسوف ننسحب من الاتفاق النووي مع ايران”.

المصدر: فلسطين اليوم